Hoş Seda Klasik Müzik Korosu “İstanbul’dan Nağmeler” seslendirdi

HOŞ Seda Klasik Müzik Korosu, 16 Kasım Cumartesi günü “İstanbul’dan Nağmeler” adlı konseriyle kulakların pasını sildi.

Yaklaşık 200 kişinin dinlediği konserde Türk sanat müziğinin en güzel parçaları koro ve solo performanslarla seslendirildi. İki bölümden oluşan koroda toplam 29 eser seslendirildi. Konserde Gülistan Yücedağ, Mahmut Lapadzhiev, Nurgül Ballı, Emir Ferhatoğlu, Nevzat Öztürk, Dilek Altunkaş, Sevinç Tunçbacak, Ebru Nart, Zeynep Ordu, Mutlu Sancaktutar, Gülizar Bilgiç ve Nilhan Şimşek solo performanslarıyla dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Bu yılki konser İstanbul doğumlu müzisyen Dilde Adalı yönetiminde gerçekleşti. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarında Türk Klasik Müzik Sesi Performansı bölümünden mezun olan Adalı, TRT’de de vokal olarak şarkılar seslendirdi.

2018 yılında Londra’ya taşınan Adalı, özel klasik Türkçe müziği dersleri verdi. Adalı, halen Hoş Seda Türk Klasik Müzik Korosu’nu yönetiyor ve koro üyelerine müziğe yönelik ses eğitimi veriyor.

ÇOCUK KOROSU ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Koronun başkanlığını yürüten Dilek Altunkaş, türkü ve çocuk koroları için çalışmalara başladıklarını açıkladı. 2020 yılından itibaren koro çalışmalarına başlayacaklarını duyuran Altunkaş, 8-14 yaş arasındaki çocuklar arasında seçmeler yapılacağını ifade etti. Seçmeleri geçen çocuklara temel müzik eğitiminin yanı sıra Türkçe ve yabancı dillerdeki çocuk şarkılarının seslendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Çocuklarının yeni kurulacak korada yer almasını isteyen anne ve babaları kendisiyle iletişime geçmesini talep eden Altunkaş, ailelerin 075 6844 1357 numaralı telefonu arayabileceklerini ya da dilekaltunkas1@hotmail.com eposta adresine yazabileceklerini söyledi.

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