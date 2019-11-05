TTFF kök hücre tedavisi için bağış kampanyası yaptı

KAN kanserine karşı yapılan kök hücre tedavisi kapsamında kendilerine uygun iliğin bulunmasını bekleyen hastalara bir destek de Türk Toplumu Futbol Federasyonundan geldi.

TTFF tarafından 3 Kasım Pazar günü organize edilen bir etkinlikle 18-55 yaş arası insanlardan tükürük örnekleri alındı. Wood Green’deki bir spor sahasında yapılan bağış etkinliğine pek çok insan katıldı.

Türkiye’nin Akdeniz ve Güney Ege bölgelerine ve Kıbrıs’a denk gelen coğrafyalarda doğan ya da söz konusu coğrafyalardan bir anne veya babanın çocuklarında görülen Akdeniz Anemisi adlı kan kanserinin tedavisi kök hücre nakliyle mümkün.

DKMS adlı kurum tarafından yapılan ücretsiz testlerle saklık durumları iyi olan 18-55 yaş arasındaki insanların bilgileri sisteme kayıt ediliyor ve ihtiyaç halinde hasta bir kişinin tedavisi için ilik nakli yapılıyor.

Ücretsiz ve ağrısız olan testleri yaparak bir veya birçok hayatı kurtarmak mümkün.

Türkçe konuşan toplum üyesi Talia Tosun için başlatılan kök hücre bağış kampanyaları da devam ediyor. Kuzey Londra’nın yanı sıra Güney Londra’da da bu kapsamda bağışçı bulma etkinlikleri düzenleniyor.

Bunlardan biri de 9 Kasım Cumartesi günü saat 13.00 ile 16.00 arasında 73 Comerford Road, Brockley SE4 2BA adresinde yer alan St Mary Magdalen Church gerçekleşecek.

Siz de bir kişiye umut olmak istiyorsanız hem ücretsiz hem de ağrısız olan bağış kampanyasına katılabilirsiniz.