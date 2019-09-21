Türk moda tasarımcısı Tuncer Tonun Londra’dan dünyaya seslendi

Geçtiğimiz şubat ayında nostaljik Türk perdelerinden hazırladığı kolleksiyonuyla İngiltere’de Britain’s top designer ödülüne layık görülen genç tasarımcı Tuncer Tonun, bu defa doğa kıyımı ve orman yangınlarını konu alan koleksiyonuyla Londra’da beğeni topladı.

Tuncer Tonun ‘Londra Moda Haftası kapsamında düzenlenen Fashions Finest moda gösterisine ‘The Birth of The Goddess’ (Tanrıça’nın Doğumu) koleksiyonuyla katıldı.

Londra’daki Congress Centre’da düzenlenen defilede, genç modacı yeşil ve toprak tonlarının hakim olduğu bir koleksiyon hazırladı.

11 parça kıyafetin sergilendiği koleksiyonunda başarılı modacı burçak başakları ve kuru ağaçlar da kullandı. Müzik olarak doğadaki su ve kuş seslerinin kullanıldığı defilede, Ney ezgileri de dikkat çekti. Genç modacı, modellerin başlarındaki sarıklar ile de Mevlana esintilerini yaratmak istediğini belirtti.

Kıyafetleri tasarlarken Amazon’daki yangınların devam ettiğini ve bundan etkilendiğini dile getiren Tonun, tasarımlarını çizerken kadın ve doğadan esinlendiğini her ikisinin de yaratıcı ve aynı zamanda yok etme gücüne sahip olduğunu düşündüğünü belirtti.

Tuncer Tonun koleksiyonuyla ilgili şunları söyledi: ‘Bu tasarımları yaparken Amazon ormanları yanmaya başladı. Kaz Dağları’ndaki kıyım ve İzmir’deki yangınlar da beni çok etkiledi. Bu koleksiyonumda kadınla doğayı eş değer tuttum. Her ikisinin de kudreti ve yok etme gücü olduğuna inanıyorum. Daha çok zehir yeşili ve toprak tonlarını kullandım tasarimlarimda. Zehir yeşili ile doğanın gücü baskın geliyor ve toprak ile yeşil bütünleşiyor. Doğa yani toprak ana büyük bir uyanış gösteriyor. Eğer kadına ve doğaya yeteri kadar sevgi göstermezseniz sizi nefretiyle boğabilir. Elimizi doğanın üzerinden çekmezsek bizden mutlaka bir gün intikamını alacaktır.’

Defilenin sonunda üzerinde ‘ellerinizi doğanın üzerinden çekin’ yazılı elbise de büyük alkış topladı.