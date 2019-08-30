Türk dönercide lezbiyen çifte nefret suçu İngiltere'nin Nottingham kentindeki bir Türk dönercide yaşananlar ulusal basında büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. İddiaya göre 30'lu yaşlarında bir lezbiyen çift mekanda öpüştüğü için çalışanlar tarafından alaya alındı. Lokanta çalışanlarının çifti sözlü olarak taciz ettiği belirtildi.

İngiltere’nin Nottingham kentindeki Marmaris Cafe’de yaşanan bir olay ülkede nefret söylemi tartışmasını alevlendirdi… Ülkenin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Star’da yer alan habere göre 34 yaşındaki Terri-Ann Metcalfe ile 31 yaşındaki Alice Bowerman akşam yemeği için Marmaris Cafe isimli lokantaya gitti.

2 yıldır birlikte olan çift yemeklerini beklerken birbirine sarılarak öpüştü. Fakat iddiaya göre çift öpüşürken ve öpüştükten sonra mekanda çalışanlar iki kadınla dalga geçti. Kadınları alaya alan ve sözlü olarak taciz eden çalışanları duyan Metcalfe ve Bowerman mekandakilerle tartışmaya başladı. Daha sonra mekanı terk eden çift, çalışanları ve işletmeyi polise şikayet etti. İddiaya göre mekandakiler çift öpüştükten sonra, “Biz böyle şeyler görmek istemiyoruz. Burada bunları kabul edemeyiz” gibi ifadeler kullandı.

Yerel basına konuşan Nottinghamshire Polis Departmanı, iddiaları doğrularken soruşturmanın “nefret söylemi” ve “nefret suçu” kapsamında değerlendirildiğini söyledi. Yerel basına konuşan lezbiyen çift, “Bunları ilk duyduğumuzda şok olduk. Eğer bir kadın ile bir erkeğin bu şekilde öpüştüğünü görseydiniz sorun olur muydu diye sordum. Sorun olmayacağını söylediler çünkü bunun normal olduğunu vurguladılar” dedi. Çift çok da sert bir şekilde öpüşmediklerini söyledi.