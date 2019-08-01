Bluetooth kulaklıkla ehliyet sınavında kopya çeken kadın yakalandı

EHLİYET alabilmek için yazılı sınava giren ve kablosuz (bluetooth) kulaklıkla kopya çeken Hatice S. Yakayı ele verdi.

Üç çocuk annesi olan 41 yaşındaki Hatice S., başörtüsünün altına sakladığı kablosuz kulaklıkla yazılı ehliyet sınavına girdi.

Hatice S.’nin çok az İngilizce konuşmasına rağmen sınavı çok çabuk bitirmesi dikkat çekti.

Southwark ehliyet sınav merkezindeki bir personel, Hatice S’nindaha önce sınava girdiğinde başörtüsü takmadığı fark etti.

Londra Şehir Mahkemesine çıkarılan Hatice S., geçen yıl 9 Ocakta girdiği ehliyet sınavında kablosuz kulaklıkla kopya çekmekle suçlandı.

Sürücü ve Taşıt Standartları Ajansı hakkında kovuşturma yapan Rajesh Pabary, mahkemeye şunları söyledi: “Merkeze girdiğinde büyük bir başörtüsü takıyordu. Bir personel iki hafta önce de sınava giren Hatice S.’nin daha önce başörtüsü takmadığı fark etti. Bu, çok az İngilizce bildiği gerçeğiyle birleştiğinde, şüphe uyandırdı.”

Yazılı ehliyet sınavında soruları ve çoktan seçmeli cevapları bir bilgisayar ekranında sınava giren kişiye sunuluyor. İngilizce konuşma ve anlama konusunda güçlük çeken adaylar, sınava başlamadan önce soruları yüksek sesle okuyan bir kulaklıklı mikrofon seti isteyebiliyor.

Hatice S.’nin de, sınavda kulaklıklı mikrofon setini istediği; böylece kablosuz kulaklıkla soruları başkasına dinlettiği ve doğru cevapları aldığı ortaya çıktı. Hatice S. testi bitirince sınav merkezi personeli tarafından sorgulanarak, hile yaptığını kabul etti.

Pabary mahkemede ayrıca, Hatice S.’nin özel olarak uyarlanmış bir başörtüsü takıldığını ve hizmet için 300 pound ödeyeceğini itiraf ettiğini belirtti.

Güney Londra’da yaşayan Hatice S. çıkarıldığı mahkemede, dolandırıcılıktan suçlu bulundu. Mahekeme Hazitce S.’yi bir yıl ertelenmiş 20 hafta hapis cezasına ve 2 bin 115 pound para cezasına çarptırdı.

Kaynak: ES