Tugay Hurman için cenaze töreni düzenlendi

YAKALANDIĞI amansız hastalık sebebiyle hayatını kaybeden İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi eski Başkanı Tugay Hurman için cenaze töreni yapıldı.

Toplumun hemen her kesiminden insanların katıldığı cenaze töreni 30 Temmuz Salı günü Wood Green’de yer alan İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevinde (İAKM Cemevi) gerçekleşti.

2009 yılından bu yana İAKM Cemevinde aktif görevde bulunan Hurman, 19 ve 20. dönem cemevi başkanlığını yürütmüştü. Aslen Kahramanmaraş’ın Avşin ilçesine bağlı Kötüre Köyünden olan Hurman, Almanya’nın Nürnberg şehrinde dünyaya gelmişti. Herkes tarafından sevilen ve sayılan bir kişi olan Hurman, evli ve üç çocuk babasıydı.

Birkaç önce Melonom yani cilt kanseri teşhisi konulan Hurman, St. Bartholomew’s Hastanesinde tedavi görüyordu. 2 ayı aşkın bir süredir aynı hastanede tedavi gören 45 yaşındaki Hurman’ın, 26 Temmuz Cuma akşamı hayatını kaybettiği duyuruldu.

Sevenlerini yasa boğan haberin ardından Hurman’ın Almanya’da yaşayan anne ve babası ile diğer akrabaları Londra’ya geldi. Hurman’ın vefat haberini alan Londra’daki sevenleri ise aynı gece İAKM Cemevine giderek, eşi Eylem Hurman’a baş sağlığı dileyip, açılan taziye defterine hislerini yazdılar.

TÖRENE KATILIM YOĞUN OLDU

Zamansız vedası ile sevenlerini üzen Tugay Hurman için İAKM Cemevinde düzenlenen cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı. Toplumun hemen her kesiminden insanın katıldığı törende Hurman anısına hazırlanan video gösterimi yapıldı. Hurman’ın ve sevdiklerinin hatıralarını barındıran videonun gösteriminde gözyaşları sel oldu.

BABASINA SÖZ VERDİ

Cenaze töreni başlamadan önce Tugay Hurman’ın kızı Ecem ve kardeşi Savaş kürsüye gelerek kısa birer konuşma yaptılar.

Babasının tabutunu öptükten sonra konuşmasına başlayan Ecem, yürekleri dağladı. “Kurban olduğum babam, sensizlik çok zor olacak. Biz seninle güzel günlere yürümeyi hayal ederken sen Hakk’a yürüdün babam. Şundan emin ol, senin yokluğunda kardeşlerime çok iyi bakacağım; annem de. Ve onları çok seveceğim.

Seninle kurduğumuz bütün hayalleri gerçekleştirmeye çalışacağım. Kardeşlerime örnek olacağım ve senin istediğin gibi başarılı kızlar olacağız. Hep kalbimizde olacaksın. Seni çok çok seviyoruz!”

Ecem’den sonra söz alan Savaş Hurman, “Değerli canlar bugün buraya geldiniz acımız paylaştınız; az da olsa acımızı hafifletmemize yardımcı oldunuz, sizlere çok teşekkür ediyoruz.” deyip, Tugay Hurman adına veda mektubu okudu.

Konuşmaların ardından üç zakir ağıtlar okudu. Okunan ağıtların ardından Cemevi dedesi tarafından cenaze erkanı yapıldı. Cenaze töreninin ardından Tugay Hurman’ın naaşı Enfield’de yer alan Lavender Hill Mezarlığında defnedildi.

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