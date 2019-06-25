Manchester Day Festivalinde Türk rüzgarı estirdiler

Kuzey Batı İngiltere Türk Toplum Derneği bu yıl da Manchester Day Festivaline katılarak toplumumuzu ve ülkemizi en güzel şekilde temsil etti.

Manchester Day Festivali 10. yılını görkemli bir karnaval yürüyüşü ve halk konserleri ile kutladı. Festivali 80 binden fazla kişi izledi. Rekor oranda katılım sağlayan festivalin bu yılki konusu “Toplumunuzda nelere 10 üzerinden 10 verirsiniz?” idi.

Manchester’da hizmet veren Kuzey Batı İngiltere Türk Toplum Derneği’nin bu yıl festivale dördüncü katılışı. Bu yıl da başarılı ve ilgi çeken bir Türkiye sunumu ile binlerce kişiye ülkemizi gururla tanıttılar ve Manchester’ın çok kültürlü mozaiğinde Türk toplumunu temsilen yer aldılar. Bu sene zeytin dalı getiren güvercin sembolü ana temayı oluşturup evrensel barış mesajı verirken, toplumumuzda 10 üzerinden 10 verdiğimiz eğitim, sanat, kültür, müzik, mizah, dil, maneviyat, dans, yemek gibi konularda el emeğiyle resmedilen flamalar izleyenlerden büyük ilgi topladı. Dalgaları oluşturan mavi grup sunuma canlılık katarken, geçişin en önündeki enternasyonal ekipte de Türkiye’yi temsilen bir grup yer alıyordu. En öndeki grupta İznik çinileri ve ebru sanatından esinlenmiş hareketli kumaşlar yer alırken yaklaşık 150 kişinin birlikte yaptıkları dans gösterisi seyircilerden büyük beğeni topladı.

Enternasyonal bir karnaval tadında, benzersiz bir festival olma özelliğini koruyan Manchester Day Festivali’ne katılarak Türkiye’yi her yıl farklı bir konu, mizansen, dev heykeller, kuklalar, replikalar, tarihi olaylar, kostümler, müzikler, halk oyunları, danslar, masal veya efsaneler aracılığıyla görsel bir şölenle işleyen Kuzey Batı İngiltere Türk Toplum Derneği, Manchester ve çevresinde Türkiye’nin tanıtımında etkin bir rol oynuyor. Manchester’da yaşayan Türklerin bir araya gelerek sanatsal bir festival sunumu üretmesi de hem bu bölgedeki halk sanatlarının gelişmesini sağlıyor hem de Türk toplumu içinde daha çok birlik ve beraberlik yaratıyor. Manchester ve çevresinde yaşayan Türkler için önemli bir festival olan Manchester Day Festivali 10. yılında büyük bir neşe ve coşkuyla 23 Haziran Pazar günü gerçekleşti. 50 civarında kültürel ve sanatsal grubun katılımıyla oluşan geçişte farklı kültürlerin zenginlikleri bir araya gelince oluşan muhteşem görsel şölen birçok ulusal gazete, televizyon ve medya kuruluşları tarafından canlı yayınlandı.

Londra Gazete’ye açıklama gönderen dernek başkanı Gülçin Bulut, yazısında “Hepimiz tek yürek olduk ve o gün yüreğimiz Türkiye için attı. Manchester’da 80 bin kişiye televizyon ve gazeteler aracılığı ile de milyonlara Türkiye’yi başarıyla tanıttığımızı ve onlara ülkemiz ve insanları ile ilgili güzel izlenimler verdiğimizi düşünüyoruz ve bu bize olağanüstü gurur veriyor.” ifadelerine yer vererek gelecek sene de festivale katılacaklarını belirtti.

Dernek yöneticileri, ekipte yer alarak emek veren ve izlemeye gelen herkese teşekkürlerini sunarken bir sonraki festivale daha da iyi hazırlanmak istediklerini ve bunun için Türkiye’nin tanıtımını önemseyen kurum ve şirketlerden destek beklediklerini belirttiler.

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