Kaybolan Eniscan’ın ailesi Londra Gazete’ye konuştu

Dün (Pazartesi) sabah saatlerinden beri kendisinden haber alınamayan Eniscan Doğangün’ü bulmak için Londra’da yaşayan Türkçe konuşan toplum harekete geçti.

10 Haziran Pazartesi sabahı okula gitmek için evden çıkan 13 yaşındaki Eniscan Doğangün’ün toplu taşıma kartı Oyster kayıtlarına göre güney Londra’dan kuzey Londra’ya geçti ve henüz kendisinden bir haber alınamadı.

Eniscan Doğangün, güney Londra’nın Bromley bölgesinde yaşıyor ve evinden yaklaşık 20 dakika yürüme mesafesi uzaktaki bir okulda eğitim görüyor. Dün sabah okula gitmek için evden çıkan Eniscan Doğangün’ün önce London Bridge istasyonuna oradansa Shepherd Bush istasyonuna gitti. Kullandığı Oyster kartının bilgilerine ulaşan aile, oğullarının 10 Haziran sabahı saat 08.20’de London Bridge istasyonundan trene binerek 08:53’te Shepherd Bush’a vardığını tespit etti.

ACILI ANNENİN FERYADINA SESSİZ KALMADIK

Oğlunun kaybolduğunu sosyal medya üzerinden duyuran acılı anne Hakime Enrüz Doğangün’ün feryadına toplum olarak sessiz kalmadık. Londra’da yaşayan Türkçe konuşan toplumun yanı sıra Londra dışından da Eniscan’ın kayıp olduğunu öğrenen toplum üyelerimiz anne Doğangün’ün duyurusunu paylaşarak yayılmasını sağladı.

AİLE İLE GÖRÜŞTÜK

Toplumumuzun genç üyesinin kayıp haberini aldıktan sonra Londra Gazete olarak aile görüştük. Aile adına açıklama yapan Akjen Havalı, Eniscan Doğangün’ün kimseye zararı olmayan kendi halinde bir çocuk olduğunu belirterek şunları ifade etti:

‘Eniscan sabah okula gitmek için evden çıkıp önce London Bridge ardından Shepherd Bush’a gidiyor. Okulu evden 20 dakika yürüme mesafesinde. Neden güney Londra’dan kuzey Londra’ya gittiği hakkında hiçbir fikrimiz yok. Aile içinde sorunu olmayan okulda arkadaşları ile iyi geçinen bir çocuk. Evden okula, okuldan eve gidip gelirdi. Babasıyla dışarı çıkıp bilardo oynamaya giderlerdi. Herhangi bir çete ile bağlantısı olduğunu düşünmüyoruz.’

Eniscan Doğangün’den haber alamadıkları için polise kayıp ihbarında bulunduklarını fakat henüz bir gelişme yaşanmadığını belirten Havalı, Eniscan’ın evden çıkarken üzerinde okul forması, Nike marka gri bir mont, siyah bir sırt çantası ve Nike marka siyah spor ayakkabıları olduğunu söyledi.

Acılı aile Eniscan’ı gören veya hakkında herhangi bir bilgiye sahip olanların 07432 155 234 – 07828 715 787 numaralı telefonlardan kendilerine ya da en yakın polis karakoluna giderek haber vermelerini istiyor.