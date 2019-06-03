Haringey’de bıçaklanan Barış Küçük hayatını kaybetti

Londra’da yaşayan Sivaslı Barış Küçük, 3 günlük yaşam mücadelesini yitirdi.

Haringey’de 1 Haziran Cumartesi sabahı bıçaklı saldırıya uğrayan 33 yaşındaki Barış Küçük, olayda ağır yaralanmıştı.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Küçük’ü Royal London hastanesine kaldırırken, polis ise olay yerinde incelemeler başlatmıştı.

Aşırı kan kaybı ile kaldırıldığı hastanede kalbi duran Küçük, yapılan müdahaleler sonucu yeniden hayata tutunmuştu.

Küçük’ün üç gün süren yaşam mücadelesinin bugün sona erdiği duyuruldu.

Sevenlerini yasa boğan Küçük’ün gasp edilmek için bıçaklandığı iddia ediliyor.

POLİS KATİLİ ARIYOR

Metropoliten Polisi Kuzey Bölgesi Komiserliğine bağlı dedektiflerin saldırıya ilişkin soruşturması devam ediyor fakat henüz bir tutulama veya gözaltı gerçekleşmiş değil.

Seven Sisters Road ile Vartry Road’un birleştiği kavşağa yakın mesafede 1 Haziran Cumartesi sabaha karşı 3 sularında gerçekleşen saldırının faili veya faillerinin bulunabilmesi için polis görgü tanıklarından yardım talep etti.

Polis, görgü tanılarının CAD 1360/1JUN referansı ile 101 numaralı ihbar hattını aramalarını veya kimliklerini gizli tutarak 0800 555 111 numaralı telefonu arayarak bilgi vermelerini istedi.