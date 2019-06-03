Mansur Yavaş’tan Londra ziyareti

Türkiye’de 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Mansur Yavaş 1 Haziran Cumartesi günü CHP İngiltere Birliği’ni ziyaret etti.

Geçen hafta Cuma günü Londra’ya gelen Mansur Yavaş’ı CHP İngiltere Birliği Başkanı Kazım Öz karşıladı. Cumartesi günü partililer ve CHP seçmenleri ile bir sohbet etkinliği gerçekleştiren Yavaş, Türkiye’deki seçim sonuçlarını ve şuan ki seçim gündemini değerlendirdi.

Kuzey Londra Bridport Road’ta bulunan CHP İngiltere Birliği binasına gerçekleşen buluşma etkinliğine yoğun bir katılım gösterildi. 31 Mart seçimlerine değinen Yavaş, “Geçtiğimiz seçimlerde Ankara’da hak yerini bulduğu gibi 23 Haziran seçimlerinde de hak yerini bulacaktır mutlaka, her şey çok güzel olacak” dedi. Yurtdışında yaşayan vatandaşların Türkiye’de olan bitenler için kaygılı olduğunu belirten Yavaş, hükümetin seçimlerde yaşadığı kayıpları kabullenemediğini ve bunu ısrarla sürdürmek istediğini vurguladı. Yavaş, başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bütün partili arkadaşlarıyla bu hukuksuzluğa karşı durduklarını aktardı. Ankara Belediye Başkanı olduktan sonraki süreci anlatan Yavaş, “Seçimi kazandıktan hemen sonra başta belediye meclisi olmak üzere gerçekleştirilen bütün oturumlarda canlı yayın yaparak belediye içerisinde gerçekleşen bütün görüşmelere ilişkin kamuoyunu bilgilendiriyoruz. Başa geldiğim günden bu yana temel prensibimiz olan şeffaf belediyecilik anlayışını koruyor ve korumaya da devam edeceğiz” dedi. Ankaralılara adil ve şeffaflık temelinde hizmet ettiklerini belirten Yavaş, ihalelerin de halka açık bir şekilde gerçekleştiğini vurguladı.

Düzenlenen sohbet etkinliğine süreci kısa bir şekilde ele alan Yavaş, sonrasında etkinliğe katılım gösterenlerle sohbet etti.