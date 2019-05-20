Newington Green’de 100 yıllık coşku

Newington Green’de bir araya gelen 100’lerce kişi 19 Mayıs Bayramının 100’üncü yılını coşkuyla kutladı.

2 gün önce
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Newington Green’de bir araya gelen 100’lerce kişi 19 Mayıs Bayramının 100’üncü yılını coşkuyla kutladı.

Altı dernek tarafından organize edilen Büyük Londra Buluşması ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının 100’üncü yılını kutlandı. Dilek Livaneli’nin sunduğu programda zengin içeriği ile herkese hitap etti. Programda tertip komitesi adına selamla konuşması yapan +1 Türkiye’den Onur Serbest, katılan herkese teşekkür ederek, 1919 yılında ateşlenen milli mücadele ruhuna dikkat çekip, günümüz gençlerinin taşımız oldukları emanetin nesilden nesle aktarılacağını ifade etti.

Park alanına kurulan Milli Mücadele sergisi ile geçmişe ışık tutan fotoğraflar ve bilgiler katılımcılarla paylaşıldı. Kuzey Londra’da yer alan Newington Green Parkı’nda yapılan kutlamaya Londra dışından da pek çok kişi katıldı.

Yüzlerce kişiyi bir araya getirerek 19 Mayıs ruhunu yaşamalarına olanak sağlayan etkinlik İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği, Azerbaycan Evi, Türkiye Gençlik Birliği İngiltere, +1 Türkiye, Anadolu Kültür Merkezi ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği tarafından organize edildi.

 

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