19 Mayıs’ın 100. Yılı Londra’da kutlanacak

KURTULUŞ Savaşının ilk adımı olan 19 Mayıs 1919’un 100. Yıl dönümü Londra’da “Büyük Londra Buluşması” ile kutlanmaya hazırlanılıyor.

+1 Türkiye, İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği, Azerbaycan Evi, Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Anadolu Kültür Merkezi, Türkiye Gençlik Birliği tarafından düzenlenecek olan etkinlikte canlı müzik, danslar, şiirler, marşlar, ve milli piyango çekilişlerine yer verilicek.

“Büyük Londra Buluşması” adıyla düzenlenecek olan 19 Mayıs kutlamaları, 19 Mayıs Pazar günü, Newington Green Park’ında (London, N16 9PX) saat 13:00’da başlayacak olup, herkese açık ve ücretsiz olacaktır.