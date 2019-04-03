Haringey Stand UP To Racism: “Haringey’de ırkçılığa ve faşizme törelans yok”

Geçen haftasonu Cumartesi günü Trnpike Line istasyonunda kafasından başörtüsü çekelip alınmaya çalışılan Lina adında bir öğrenci için, Haringey Stand UP To Racısm aynı istasyon önünde toplanarak yaşanan bu ırkçı olayı protesto etti.

İstasyonda yaşanan bu ırkçı saldırıdan dolayı bir araya gelen kurum ve insanlar Haringey’de yaşanan bu üzücü olay için protestolarına devam edeceklerini belirttiler. Haringey Stand Up Racism örgütü yaptığı açıklamada Haringey’de ırkçılığa ve faşizme törelans tanınmayacağını aktardı. Pazartesi günü Turnpike Line istasyonu önünde yapılan protestoya katılan Lina, Pazar günü uğradığı saldırrıdan dolayı büyük bir sarsıntı içerisinde olduğunu vuguladı. Lina” Trenden indikten sonra birisi bana doğru yaklaşarak hakaret etmeye başladı ardından hemen başörtümü çekti ve ben çok korktum. Oradaki bazı insanlar müdahale etti ve bana su içirdiler. Bu ırkçı saldırıya uğradığım için kedimi çok kötü hissediyorum. Buraya gelerek beni çok mutlu ettiniz bu birliktelik için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim”dedi.

Eylem sırasında konuşmacıların tek ortak mesajı Haringey veya başka bir bölgede bu tür ırkçı ve faşizan saldırılara karşı bir olunması gerektiği ve bundan sonraki süreçte yapılacak olan protestolar ve eylemlere dayanışma çağırısı yapıldı. İstasyon önünde toplanan kalabalık protestocular ellerinde islamifobiye ve ırkçılığa hayır gibi pankart ve dövizlerle eylemlerine son verdiler. Önümüzdeki günlerde kitlesel bir protestonun olacağını belirten Haringey Stand UP To Racısm,”Gelin bir olalım ve bu faşizmi körükleyen insanlara karşı duralım” dedi.