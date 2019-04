Haringey Stand UP To Racism: “Haringey’de ırkçılığa ve faşizme törelans yok” HARİNGEY Stand UP To Racism, geçen hafta Cumartesi günü Turnpike Line istasyonunda ırkçı saldırıya maruz kalan Lina adındaki bir kız öğrenci için, bugün aynı istasyonun önünde toplanarak, ırkçılığa, faşizme ve islamifobiye karşı dayanışma çağrısı yapıldı.