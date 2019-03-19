DAY-MER’de”Otoriter yönetim altında medya” paneli düzenlendi

DAY-MER, 17 Mart Pazar saat 16.00’da “22 Moorfield Road Tottenham N17 6PY” adresindeki Londra Toplum Merkezi’nde (DAY-MER) düzenlediği söyleşiye yoğun katılım oldu. Geniş güvenlik önlemi alınan toplantıyı Evrensel Londra Temsilcisi Arif Bektaş yönetti. Bektaş’ın yanı sıra katılımcıların da sorularını yanıtlayan konuşmacı gazeteciler, Türkiye ve Avrupa’daki medyanın ortak sorunlarına ilişkin görüşlerini belirttiler.

Pazar günü yapılan panelde, Türkiye medyasını İngiltere ve Almanya başta olmak üzere batı medyasıyla kıyaslayan katılımcılar, panelde Türkiye’deki basın özgürlüğü konusunda yaşanan sıkıntıların temelinde demokrasi sorunun olduğu vurgulandı.

TÜRKİYE, AİHM’E GELİR KAPISI OLMUŞ

Can Dündar yaptığı konuşmada Türkiye’deki medya ve iktidar ilişkisini değerlendirdi. Merkez medyanın AKP öncesinde de iyi bir sınav vermediğini dile getiren Dündar “Türkiye’de bilgiye erişim kaynaklarının yüzde 95’i hükümetin elinde. Medya ne yazık ki devletin propaganda aracına dönüştürüldü.” dedi. Bu durumun tek başına bir medya sorunu olmadığına dikkat çeken Dündar, “Bizim sorunumuz yazamamak değil. Bizim başlıca sorunumuz iktidar ve yandaş medya değildir. Bizim asıl sorunumuz Trump, Putin ve diğer ülkelerdeki otoriter rejimlerin global saldırısına karşı demokrasiyi savunmak olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Dündar ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Türkiye’den gelen davalar konusunda ikircikli davrandığına dikkat çekti. AİHM’nin en büyük gelirinin Türkiye ve Rusya’dan gelen davalardan olduğunu belirten Dündar, “AİHM’de büyük bir tiyatro oynanıyor. 40 bin dosya var denilse de aslında hepsi iki kategoride. Cumhurbaşkanına hakaret ve düşünce suçları davası. AİHM’de birer örnek davayla bütün dosyalar çözüme ulaştırılabilir ama Türkiye gelir kapısı görüldüğünden bu yapılmıyor” şeklinde konuştu.

“BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ DEMOKRASİ İÇİN VAZGEÇİLEMEZ”

Aiden White, basın özgürlüğünün demokrasi için vazgeçilemez olduğunu vurgulayarak “Bir gazeteci özgürce doğruyu yazabilmeli ve iktidarı eleştirebilmeli, baskı otosansürü doğurur”dedi. White, Türkiye’de hapishanelerde bulunan basın mensuplarının derhal serbest bırakılmasını talep etti. White, “Erdoğan ve yanındakilerin düşüncesi değişmeyecek ama iktidarı bir gün değişecek. Medya o günü iyi değerlendirmeli” diyerek, gazetecilerin entelektüel bir iş yaptığını ve ne yazacaklarını otoriteden soramayacaklarını aktardı.

Bağımsız medyanın zor şartlarda yaşamını sürdürdüğünü ifade eden White “Türkiye medyasındaki bütün meslek oluşumları bir masada dayanışma içinde buluşup, genç gazetecilere profesyonelliği ve etik kuralları anlatarak yeni bir medya anlayışının doğuşuna katkı sunmalı.” ifadelerini kullandı.

“BAĞIMSIZ MEDYA DESTEKLENMELİ”

Deniz Yücel Türkiye’deki muhalif ve bağımsız medyanın zor şartlar altında çalıştığını belirterek, “İçerideki gazetecilere Evrensel’in sahip çıktığı ve haberlerini sürekli yaptığını söylemeliyim. Okurlar bağımsız gazetelerin e-gazetelerine abone olarak desteğini göstermeli” dedi. Yücel Türkiye’deki medyanın eksikliklerinden bahsederek, “Türkiye’de medyanın eksiklikleri vardı ama ilk kez doğrudan talimatla çalışır hale getirildi” dedi.