Kıbrıslı Türk inşaatçı dolandırıcıktan 4 yıl hapis yatacak

KİKİ Construction Ltd Direktörü Kiamil Alkan, dolandırıcıktan dolayı dört yıl ve üc ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kıbrıslı Türk kökenli olan Kiamil Alkan, 22 Şubat Wood Green Crown Court’ta çıktığı duruşmada dolandırıcıktan dolayı suçlu bulundu.

Alkan dört yıl ve üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmasının başlamasından hemen önce Alkan, 2006 Şirketler Yasasına aykırı sahtekarlık ticareti, 2006 tarihli Sahtecilik Yasası’na aykırı ve Sahte Ticaret Mevzuatına İlişkin Tüketici Korumasına aykırı olan haksız ticari uygulamalara dahil olmak üzere 14 adede suçlu olduğunu kabul etti.

Ayrıca yedi yıl süreyle Şirket Yöneticileri Diskalifiye Yasası kapsamında diskalifiye edildi. Alkan müşterilerini dolandırmakla ve eksik inşaat yapmakla suçlandı. Alkan, Nisan 2016 ve Eylül 2018 arasında, almış olduğu işler için imza attı fakat işleri tamamlamadı. Müşterilerine işe başlamadan önceden ödeme için talep eden Alkan, işlerin çoğunu düşük kaliteli mazemelerle yaptı veya eksik yaptı. Alkan’nın bazı sözleşmeler 100.00 pound değerinde olduğu söylendi. Enfield bölgesinde ise 11 konut için iş yaptığı belirtildi. Alkan’ın Mayıs 2017’de iflas ettiği ilan edildi, ancak inşaat şirketlerinin yönetiminde rol almaya devam etti. Eylül 2017 ile Mayıs 2018 arasında dört müşteriden 123.000 pound’dan fazla teminat aldığı açıklandı.