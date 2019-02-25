Birleşik Krallık İYİ Toplum Gönüllüleri adıyla Stoke Newington’da bulunan İstanbul Resturant’ta Pazar günü bir kahvaltı düzenleyen İYİ Parti, Londra’daki ilk toplantısını gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantıya İYİ Parti Londra irtibat görevlisi Özlem Konaklı, İYİ Parti Ankara Genel Kurulu Üyesi Kübra Dursun ve CHP İngiltere Birliği Başkan Yardımcısı Cangül Kartal’ın yanı sıra gazeteciler ve vatandaşlar katıldı. Yapılan kahvaltıdan sonra İngiltere’deki örgütlülük durumlarına ilişkin açıklamalar yapan İYİ Parti Ankara Genel Kurulu Üyesi Kübra Dursun, İYİ Toplum Gönüllüleri’nin ne olduğuna ve neler yaptığına dair kısa bir tanıtım yaptı.

Parti olarak eğitimden ekonomiye, adaletten hak ve özgürlüklere yönelik değiştirmek ve yenilemek istedikleri bir çok hedeflerinin olduğunu ifade eden Dursun, “Anayasamızın ilk 4 maddesinde hemfikir isek gelin burada hep birlikte güçlerimizi birleştirelim” dedi.

Açıklamalarına devam eden Dursun, “İYİ Parti ve Birleşik Krallık İYİ TG olarak bizim amacımız sadece siyaset yapmak için siyaset yapmak değil, gerçekten yapıcı bir şekilde çalışmalar yürütmek. Türkiyemiz ve Türk milletinin çıkarı için çalışma azmi içerisindeyiz. Türkiyemizde maalesef ki kullanılan dil ayrıştırıcı ve kardeşi kardeşe kırdırtıcı. Biz bunu istemiyoruz. Din, dil, ırk, mezhep gözetimi içerisine girmiyoruz. Kim olursanız olun vatanını, milleti seven ve vatanının milletinin çıkarını gözeten herkese kapımız sonuna kadar açık. Bugün bu yüzden burada sizlerle bir araya gelmek istedik. Birlikten kuvvet doğar” şeklinde konuştu.

Toplumsal sorunlara değinen Dursun, burada 1500 – 2000 kişilik bir topluluk oluşturulduktan sonra kendilerini dinlemeyecek herhengi bir kurumun olamayacağını ifade etti. Bir araya gelerek sosyal, kültürel, cinsel, dinsel, ekonomik, siyasi ayrımcılığa ve haksızlığa mağruz kalan insanlara el uzatıp destek olmaları gerektiğini vugulayan Dursun, “Yanlışa doğru demeyelim ve birlikte ses çıkaramayanların sesi olalım” dedi. Dursun, önümüzdeki dönemde sivil toplum kuruluşları, dernekleri ve partileri ziyaret ederek, basın yayın organları aracılığı ile bilgilendirme yapmaya devam edeceklerini belirterek konuşmasını bitirdi.