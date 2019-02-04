SPOT’un 3. Yıl Konferansı 9 Şubat’ta

‘Otoriter rejim altında demokrasi mücadelesi’ adı altında düzenlenecek olan konferans kapsamında iki oturum ve dört ayrı atölye çalışması gerçekleştirilecek. Türkiye’de yaşanan gelişmeleri ve verilen demokrasi mücadelesi ilk ağızlardan İngiltere kamuoyuna aktarıcak. Bu bağlamda İngiltere ve Türkiye’de mücadele eden kesimlerin ortak bir mücadele ile dayanışmayı ve örgütleyebilmenin yollarını tartışma fırsatı yaratıcak. Konfransa Türkiye’den CHP Milletvekili Ali Şeker, HDP eski Milletvekili Osman Baydemir, gazeteciler Çağrı Sarı, Mustafa Kuleli, direnişteki Flormar işçileri, gazeteci yazarlar Aydın Çubukçu ve Mustafa Yalçıner katılacak. Aynı zamanda İngiltere Parlamentosu’ndan İşçi Partisi Edmonton Milletvekili Kate Osamor, Avrupa Parlamentosu’ndan Julia Ward, UNITE Sendikası’ndan Simon Dubbins, PCS Sendikası’ndan Chris Baugh, gazeteci örgütlerinden, Ben Hicks, Aidan White, Sarah Clarke, Carolina Stockford, İngiltere Savaş Karşıtı Koalisyon’dan Lindsey German’ın gibi çok sayıda davetli, panelist ve konuşmacı olarak katılacak

İngiltere Öğretmenler Sendikası’nın ev sahipliğinde yapılacak olan konferans ücretsiz ve herkesin katılımına açık. Türkiye’deki hak ihlalleri, işten çıkartmalar, grev yasakları, baskı ve tutuklamalara ilişkin güncel veriler ile gelişmelerin paylaşılacağı konferansın kapanış oturumunda ve atölye çalışmalarında, Türkiye’de baskı altında olan kesimlerle dayanışmak için İngiltere’de nelerin yapılması gerketiğine dair tartışmalar da yürütülecek. 9 Şubat Cumartesi günü, Ulusal Öğretmenler Sendikası’nda (NEU) saat 11.00- 16.30 saatleri arasında düzenlenecek olan konferansa katılmak için kaydınızı aşağidaki link üzerinden yapabilirsiniz.

https://www.eventbrite.co.uk/e/turkey-fighting-for-democracy-under-authoritarian-rule-tickets-53486548707