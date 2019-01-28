Limasollular Derneği’nden “İletişimde Ustalık Programı” kursu

Limasollular Derneği, 5 Şubat itibariyle 8 hafta devam edecek “İletişimde Ustalık Programı” kursu düzenliyor.

Dr Nurçin İncirli’nin önderliğinde gerçekleşecek olan “İletişimde Ustalık Programı” kursu, herkesin katılımına açık olacak.

Kurs ile ilgili dernek tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Limasollular Derneği’nden iletişim içerikli kurs.

Her konuda olduğu gibi iletişim konusunda da duyarlı ve hassas düşünen derneğimiz, Şubat 5 itibari ile Dr Nurçin İncirli’nin değerli bilgileri ışığında bir “İletişimde Ustalık Programı” içerikli ve 8 haftayı kapsayan bir kurs düzenlemiştir.

Her yaşta insanın faydalanacağı bu kurs herkese açık olarak sunulacaktır.

Bu kaçırılmayan fırsattan, okul, dernek ve spor camiası faydalanabilir. Kişi olarak da herkes katılabilir.

Bu güzel fırsat hepimiz için çok önemli ve faydalıdır. Göz ardı edilmemesini önemle vurguluyoruz.”