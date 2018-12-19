Londra polisi uyarıyor: Noel’de hırsızlıklara dikkat!

EMEKLİ bir çiftin evinde büyük bir hırsızlık yapılması ve Audi model aracının çalınmasının ardından, Londra Metropolitan polisi herkesi, hırsızlıklara karşı ‘dikkatli’ olmaya çağırdı.

Met Polisi, Londralıların Noel döneminde hırsızlıkları önlemek için “dikkatli” olması gerektiğini vurguladı.

Londra’da 4 Aralık’ta meydana gelen hırsızlık olayında Bir kamera, bir dizüstü bilgisayar, banka kartları, nakit ve Audi’nin araba anahtarları dahil olmak üzere birçok ürün çalındı.

Metropolitan polisinden Supt’i Neil Matthews şunları söyledi:

“Yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri, dışarı çıktığınızda pencereleri ve kapıları tamamen kapatmak ve kilitlemek.

Birçok hırsız fırsatçıdır, bu yüzden onlara mülkünüze girme fırsatı vermeyin. Bilmediğiniz herkesin evinize girmesine izin vermeyin ve gerçek yetkililer olduğunu iddia edenlerin kimlik bilgilerini iyice kontrol edin.

Şüpheniz varsa kapınızı kapatın ve kilitleyin. Birinin gerçek olmadığına ve evinize erişmeye çalıştığına inanıyorsanız polisi bilgilendirin.”