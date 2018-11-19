Kelami Dedezade özlemle anıldı

Geçtiğimiz Temmuz ayında hayatını kaybeden eğitimci Kelami Dedezade için anma programı gerçekleşti.

Dedezade’nin uzun süre başkanlığını yaptığı İngiltere Türk Dili, Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu tarafından Duke’s Aldridge Academy’de düzenlenen anma programına çok sayıda davetli katıldı.

Gerçekleştirilen anma gecesinde KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, KKTC Kültür ve Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit veTürkiye’nin Londra Büyükelçiliği adına Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal da katılarak konuşma yaptı.

Kelami Dedezade ile ilgili anıların paylaşıldığı anma gecesinde duygu dolu anlar yaşanırken, anma gecesine Kelami Dedezade hakkında bilgi veren bir sunumla başladı.

Topluma hizmet veren derneklerin ve Dedezade dostlarının da katıldığı etkinlikte Dedezade’nin topluma kattıkları, yaşamı ve kişiliği hakkında bilgi veren içerikler görsel olarak sinevizyondan aktarıldı.

Eşi Füsun Dedezade ve Eğitim Konsorsiyumu Başkanı Nuriye Mertcan yaptığı konuşmada merhum Dedezade’nin verdiği hizmetlerden örnekler verdi.

Dedezade’nin dostlarından Erkan Pastırmacıoğlu yönetimindeki koro ile Dedezade’nin sevdiği şarkıları yorumladı. Okunan şiirler ve yapılan sunumlar sonucunda geceye katılanlar göz yaşlarına hakim olmakta güçlük yaşadı. Duygu dolu anların yaşandığı anma gecesinde, Dedezade’nin sevenleri taziye defterine duygularını yazdı.

Eğitim Konsorsiyumu eski başkanlarından olan eğitimci Dedezade, 66 yaşında vefat etmişti.

KELAMİ DEDEZADE KİMDİR?

Kelami Dedezade, 1952’de Kıbrıs Lefkoşa’da doğdu. 1963’de iç savaş tırmanınca Londra’daki teyzesinin yanına gönderildi. 1969’da Londra Üniversitesi’ne bağlı Rohantan Institute’de eğitim ve fizik okudu. O dönemde İngiltere Kıbrıs Türk Öğrenci Federasyonu’nun (İKTÖF) kuruluşunda yer alır. İKTÖF çatısında 1972’de futbol takımı ve Türk Ligi’nin kurulmasına öncülük eder.

Üniversiteyi bitirdiği 1976’da ilk görev olarak Londra Ashfield’de bir okula fizik öğretmeni olarak atanır. Bir süre dış ticaret işine girse de 1981’de tekrar öğretmenliğe döner. Enfield Edmonton County School’da fizik öğretmenliği yapmaya başlar. 1985’de St Albans’da ortaokula atanır. Okul kapanınca Heartfordshire’da özel gereksinimli öğrencilere eğitim veren bir okula geçer. Değirmencioğlu ile birlikte 1985’de Türk Aile Birliği’ni kurar. Birlik, 20 öğrenciyle Langham School’da cumartesi Türk Okulu başlatır.

1984’de Haringey Eğitim İdaresi’ne eğitim danışmanı ve müfettişi olarak göreve başlar. Türkçe’nin Haringey okullarında ders programlarına alınması için yoğun çaba gösteren Dedezade, bölgede bulunan 6 okulda Türkçe derslerinin başlamasını sağlar.

1993’de Metropolitan Üniversitesi’nde Master eğitimini tamamlayan Dedezade, Eğitim ve Türk çocuklarının eğitimi konusunda birçok ülke içi ve dışı konferanslarda konuşmacı olarak katılır. Dedezade, bir süre sonra da Middlesex Üniversitesi’nin Master Bölümü başkanı olur ve 2016’da emekli oluncaya kadar da görevini yürütür.

Toplumda pek çok sosyal girişimin öncülerinden olan Dedezade 1985’de Erkan Pastırmacıoğlu ile birlikte 103.3 FM frekansından yayın yapacak Londra Türk Radyosu kurucusu olur ve 21 yıl boyunca da çalışır.

Cumartesi Türk okulları çatısında toplayan Konsorsiyum’a 2012’de profesyonel eğitimci olarak başkan seçilen Dedezade, tüzük gereği 4 yıl boyunca da görevde kalır.

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.