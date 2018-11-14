“Irkçılığa ve eğitim kesintilerine karşı yürüyelim!”

DAY-MER ırkçılığa ve etğitim kesintilerine karşı yürüyüş çağrısında bulundu.

Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk Kampanyası ve sendikalar tarafından 17 Kasım Cumartesi günü Londra’da merkezi bir yürüyüş düzenleyecek.

Yürüyüş 17 Kasım Cumartesi günü saat 12.00’de, BBC’nin önünde gerçekleşecek.

Day-Mer ırkçılığa ve eğitim kesintilerine karşı düzenlenen yürüyüş ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Başta Amerika ve Avrupa olmak üzere dünya çapında yükselen ve örgütlenmek için giderek daha fazla zemin bulan ırkçılar ve ırkçı oluşumlar İngiltere sokaklarında da boy göstermeye başladı. Haziran’da 15 bin kişi ile Londra’da sokaklara çıkan ırkçılar bir çok saldırı da gerçekleştirdi. Day-Mer’in de içerisinde yer aldığı Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk Kampanyası ve sendikalar bu Cumartesi günü Londra’da merkezi bir yürüyüş düzenliyor. Yerli ve Göçmen emekçilerin birliği ve geleceği açısından önemli olan bu yürüyüşte yerimizi alalım.

Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek bir diğer önemli eylem ise Öğretmen, öğrenci ve velilerin eğitim kesintilerine karşı düzenlediği yürüyüş. Üniversitelerin paralı hale getirildiği İngiltere’de İlk ve Ortaokullar eğitim kesintileri nedeni ile çocuklarımızın ihtiyacı olan eğitimi vermekten uzaklaştırılıyor. 20 Kasım Salı akşamı düzenlenecek bu yürüyüşe katılmak için Saat 16:30’da Tottenham’daki derneğimizde buluşalım.

Çocuklarımızın geleceği açısından önemli olan her iki eyleme ilişkin ayrıntılı bilgi için info@daymer.org adresine yazabilirsiniz.”