Eşi, Atakan Atay’ın cinayetiyle suçlanıyor

Newcastle’da bir evde yaşanan bıçakla yaralama olayı sonrasında Atakan Atay isimli şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak polis Atakan Atay’ın 42 yaşındaki eşi Helena Karine Atay’ı gözaltına aldı. Aynı adreste yaşadığı belirtilen Helena Karine Atay’ın Newcastle Crown Mahkemesi’nde yapılması beklenen duruşmaya çıkarılana kadar gözaltında tutulacağı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili olarak soruşturması devam ederken, olayla ilgili olarak Dedektif Sharon Chatterton şunları söyledi:

“Bir cinayet soruşturmasında aile söz konusu olduğunda, bu her zaman bizim için trajik bir olaydır ve bu konuda her zaman aileyi düşünüyoruz. Polis memurlarımız ile birlikte olayla ilgili olarak araştırmalarımız devam ediyor.”

Polisin olayda hayatını kaybeden Atakan Atay’ın akrabalarına olayla ilgili olarak bilgi verdiği ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Ayrıca polis, soruşturma kapsamında bilgi niteliği taşıyabileceğine inandığınız her şeyin mutlaka kendilerine 101 numaralı telefondan bildirilmesini beklemektedir.