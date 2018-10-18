Tuncalı: “Tottenham Park Mezarlığı’nda yaşananlar bizi derinden üzdü” KKTC Londra Temsilci Oya Tuncalı, İngiltere Parlamentosu’nun Kıbrıslı Türk üyesi ve Liberal Demokrat Parti Eşitlikler Grubu Sözcüsü Barones Meral Ece ile 18 Ekim Perşembe günü görüştü.

KKTC Londra Temsilci Oya Tuncalı, İngiltere Parlamentosu’nun Kıbrıslı Türk üyesi ve Liberal Demokrat Parti Eşitlikler Grubu Sözcüsü Barones Meral Ece ile 18 Ekim Perşembe günü görüştü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Londra Temsilciliği’nde geçtiğimiz ay temsilcilik görevine yeniden atanan Oya Tuncalı, ayağının tozuyla görüşmelerine kaldığı yerden devam ediyor.

Türk ve Kıbrıs Türk toplumu olmak üzere hayatını kaybeden Müslümanların yoğun olarak defnedildiği Tottenham Park Mezarlığı’nda insan kemikleri bulunmaya devam ederken, yaklaşık bir yıldır mezarlıktaki durumu iyileştirmek için Barones Meral Ece de Tottenham Park Mezarlığı Kampanya ile birlikte çalışıyor.

Barones Meral Ece’den Tottenham Park Mezarlığı hakkında bilgi alan KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, Londra Gazete’ye şu açıklamayı yaptı:

“Barones Meral Ece ile bugün gerçekleştirmiş olduğumuz görüşmemizde, İngiltere Kıbrıs Türk toplumuna yönelik yapılabilecek çalışmaları ele aldık. Bu çerçevede, bizi derinden üzen Tottenham Park Mezarlığı’nda yaşanmakta olan sıkıntılı durumun giderilebilmesi için neler yapılabileceği konusunda da görüş alışverişinde bulunduk.”

Tuncalı, temsilciliğin en önemli görevlerinden birinin hiç şüphesiz toplumun her kesiminin birlik ve beraberlik içinde hareket etmelerini sağlamak olduğunu ve Kıbrıslı Türklerin İngiliz siyasetinde aktif olması gerektiğini vurguladı.

Tuncalı ifadesine şöyle devam etti:

“Ülkemiz için önem arz eden konuların İngiliz siyasetinde yankı bulabilmesi için ne gibi çalışmalar yapabileceğimiz konusunu görüştük ve Liberal Demokrat Parti’nin Kıbrıslı Türk Dostları Grubu’nun oluşturulmasına ilişkin ön çalışma yapma imkanı bulduk.”