Anadolu Kültür Festivali 29 – 30 Eylül’de gerçekleşecek

LONDRA’NIN Stoke Newington bölgesindeki Clissold Park’ta küçük 2007 yılında bir kermes olarak başlayan Anadolu Kültür Festivali, 29 – 30 Eylül 2018 tarihleri arasında 12’nci yılını kutlayacak.

Anadolu Toplum Derneği ve Süleymaniye Kültür Merkezi’nin geleneksel olarak ortaklaşa düzenlemiş olduğu Anadolu Kültür Festivali başarılı olarak geçirdiği on bir yılın ardından kalabalık ziyaretçi topluluğu ve zengin bir program ile 29 -30 Eylül tarihleri arasında Clissold Park’ta kapılarını 12’nci yıla açmaya hazırlanıyor.

Festival düzenleme Komitesi’nin verdiği bilgiye göre, on ikinci yılında festival 2 gün sürecek ve büyük açılış 29 Eylül Cumartesi saat 14.00’de olacak. Geçtiğimiz yıllarda festivalin açılışına İngiliz ve Türk Bakanlar, Milletvekilleri, siyasetçiler ve bürokratların yanı sıra Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği ve Londra Konsolosluğu, Lord’lar kamarası üyeleri, KKTC Temsilcisi, Belediye Başkanları, Meclis üyeleri, Yerel ve Türk Toplumu dernek temsilcileri ve yoğun bir halk katılımı olmuştu.

Yetkililer ayrıca, her geçen yıl ziyaretçi sayısı ile de büyüyen festivalin ziyaretçi sayısının on birinci yılda 50 bini aştığını ve on ikinci yılda daha çok ziyaretçinin gelmesini beklediklerini belirtti.