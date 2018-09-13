Tottenham Park Mezarlık’ta bulunan kemikler laboratuvara gönderildi

LONDRA’DA Tottenham Park Mezarlık’ta bulunan kemikler laboratuvara gönderildiyaşayan başta Kıbrıs Türk toplumu olmak üzere hayatını kaybeden Müslümanların yoğun olarak defnedildiği Tottenham Park Mezarlığı’nda bulunan kemikler tekrar gündeme getirildi.

Özellikle çok sayıda Kıbrıslı Türk ve Müslüman toplulukların defnedildiği Montagu Road’daki Tottenham Park Mezarlığı hala büyük bir sorunla karşı karşıya.

Kasım ayında yerel gazete tarafından yapılan habere göre, Tottenham Park Mezarlığı’nda eski mezarların kazılarak içlerindeki kemiklerin çıkarıldığı ve yeni mezar yeri olarak satıldığı iddia edilmişti.

Bu durum ortaya çıktıktan sonra birçok ailenin tepkisine neden oldu.

Mayıs ayında aile yakınları tarafından söz konusu mezarlıkta yine kemik bulunmuştu. Bulunan kemik insan çenesine benzetilmişti.

2015 yılında Tottenham Park Mezarlığı’nda kemikler bulunmuştu ve geçtiğimiz aylarda bu tekrarlanmıştı. Bulunan kemikler test edilmesi için laboratuvara gönderildi. İddialara göre bulunan kemiklerin insan iskeletine ait olduğu vurgulandı fakat henüz kesin bir kanıt yok.

BARONES ECE: “MEZARLIKLA İLGİLİ ENDİŞELER CİDDİ BİR ŞEKİLDE ELE ALINMALI”

Konu ile ilgili Lordlar Kamarası’ndan Barones Meral Hüseyin Ece, Enfield Belediyesi’ne yaşanan durumla ilgili açıklama yaptı, Barones Ece şu ifadeleri kullandı:

“Aile mezarlarımızı yüzlerce insan gibi bende düzenli olarak ziyaret ediyorum. Bu mezarlık, başta Kıbrıslı Türkler olmak üzere son on yıl boyunca Müslüman topluluklar için bir mezarlık alanı olarak hizmet etti.

Özel mezarlık sahipleri diledikleri gibi hareket ediyor. Dolayısıyla, Tottenham Park Mezarlığı gibi özel mezarlıklar, belediye mezarlıkları gibi aynı yasal çerçeve içerisinde çalışmalı ve denetlenmeli.

Tottenham Park Mezarlıkla ilgili endişeler ciddi bir şekilde ele alınmalı. Bu durumun yasaların ilgili maddelerince ciddi bir ihmal ve suç olduğunu hatırlatıyorum. Bu konu ile ilişkin Adalet Bakanı’ndan destek talep edildi.”

MEZARLIK SAHİPLERİ: “KEMİKLER TOTTENHAM PARK MEZARLIĞI’NA AİT DEĞİL”

Tottenham Park Mezarlık sahipleri ise konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Tottenham Park Mezarlığı’nda kemikler bulundu fakat bu kemiklere Tottenham Park Mezarlığı’na ait değildi. Polis, mezarlıkta bulunan kemiklerin hayvanlara ait olduğunu söyledi.”

Tottenham Park Mezarlığı hakkında yaşanan sorunların çözülmesi için belediye yetkililerin gerekeni yapması talep edildi.