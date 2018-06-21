“Müslüman depresyona girmez”

LONDRA’DA Ramazan Bayramı’nı kutlayan Müslümanlar, Süleymaniye Cami’sini doldurdu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren saf tutan vatandaşlar, namaz öncesinde yapılan vaazı dinledi. Burhan Aygün hoca verdiği vaazda Müslümanlara tavsiyelerde bulunarak şunları söyledi:

“Bir caminin önünden öylece geçip gitmeyin, vaktiniz varsa abdest alarak camiyi ziyaret amaçlı iki rekat sevap namazı kılın, Kur’an okuyun. Eğer Kur’an okumayı bilmiyorsanız gelin öğretelim. Bizim görevimiz sizlere dinimizi öğretmek. Allah’ın huzuruna çıktığınız zaman işiniz kolay olsun diye buradayız. Hocalarınızın sözüne kulak asın. Hocalar kendileri için bir şey istemez sizin için ister. Zekatını ver der, sadaka ver, Allah’ın dinine yardım et der ama bunları sizin için ister ve söyler. Çünkü bunlar sizi rahata erdirir. Ayrıca hocalar sizin hesabınızı Allah’a veren insanlardır.”

“DEPRESYON MÜSLÜMAN HASTALIĞI DEĞİLDİR”

Burhan Aygün hoca, vaazının devamında Müslümanların stresten uzak olduğunu ve depresyon gibi hastalıklara yakalanmadığını şu sözlerle dile getirdi:

“Namazını kılıyor, orucunu tutuyor, zekatını veriyor, haccına gidiyor, hayırlı evlat yetiştiriyor, tatlı dilli, güler yüzlü, komşusuna yardımcı, dopdolu bir hayatı olan bir insanda stres olmaz, yorgun olmaz. Stresmiş, depresyonmuş, bunlar Müslüman hastalığı değil, ibadeti olmayan, duası olmayan, miskin, tembel, kahve köşelerinde oturanların hastalığıdır. Bir adama stres oluyorum, depresyon oluyorum diyorsa boş bir adamdır. Beş vakit namazını kılsa, orucunu tutsa, zekatını verse, mümin kardeşine yardım etse, birini bitirip öbürüne koşsa hangi stresten bahsedilebilir? Fırsat bile bulamaz stres olmaya.”

Namaz vaktinin gelmesiyle birlikte vaazını bitiren Burhan Aygün hoca, camiyi dolduran vatandaşların safları düzeltmesinin ardından bayram namazını kıldırdı. Huzur içinde bayram namazını kılan Müslümanlar, yine Burhan Aygün hoca tarafından okunan kısa bayram vaazının ardından bayramlaştı.