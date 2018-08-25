Kuzey Londra’nın tek Kıbrıslı Türk emlak acentesi

KIBRISLI Türk kökenli, Osman İskeleliler ve Kaya Beserler, Relocation Homes ismindeki emlak acentesini gururla açtıklarını duyurdu.

Emlak endüstrisinde 15 yıllık tecrübeye sahip olan Osman İskeleliler ve Kaya Beserler, artık emlak profesyonelleri olarak kurdukları Relocation Homes ile emlak dünyasına merhaba diyorlar.

Relocation Homes bağımsız bir ARLA nitelikli emlakçıdır. Yöneticilerin kuzey Londra’nın yerel bölgelerinde sahip olduğu 15 yıla aşkın deneyimleri ile birlikte ev sahiplerine kişisel hizmet sunuyor.

Relocation Homes’ın yöneticiler Osman İskeleliler ve Kaya Beserler yeni emlak acenteleri ile ilglli Londra Gazete’de açıklamalarda bulundu.

“Yüzlerce ev sahiplerine veya kiracılara yardımcı olmak için geniş çalışma kadromuzla gereken hizmeti vermek için buradayız. Ayrıca, Londra’da mülk sahibi olan ancak Kıbrıs’ta yaşayan mülk sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak için gereken yardımları Relocation Homes olarak sağlıyoruz.

Relocation Homes olarak, yönetim hizmetleri, satış ve ticari mülkler de sağlıyoruz. Lütfen emlakçı temsilcilerin çoğunun kalifiye olmadığını unutmayın. Kalifiye olmayan emlakçılarla mülkünüzü riske atıyorsunuz ve işler yanlış giderse mahkemeye gitme ihtimaliniz de var.

Kuzey Londra’nın tek Kıbrıslı Türk acentesi olan Relocation Homes, uygun fiyatları ile profesyonel kişisel hizmet sunuyoruz. Relocation Homes sadece bir telefon uzaklıkta, evinizle size yardımcı olabileceklerini öğrenmek için onları aramanız yeterli. ”

OSMAN İSKELELİLER KİMDİR?

Osman İskeleliler, Edmonton, Enfield ve Cheshunt bölgelerinde büyük acenteler ile çalışma tecrübesine sahiptir. Birçok ev sahipleri ile ilişkileri mevcut ve birçok başarılı satış hizmetleri gerçekleştirdi. Artık profesyonel hizmetini ev sahiplerine 1’e 1 temaslarla sunuyor. Osman İskeleliler, emlakçı olarak ev sahipleri için mülklerini yönetme ve kiracılara belediye konutları hakkında yardımcı olarak deneyimlerine başlamıştı. İlerleyen yıllar içerisinde deneyimlerini satış alanına taşıdı. Satıcılar ve alıcalar arasında avukatlarla danışarak stressiz ve hızlı satışlar sağladı. Ayrıca, Londra’da mülk sahibi olan fakat Kıbrıs’ta yaşan birçok mülk sahibine yardımcı oldu.

KAYA BESERLER KİMDİR?

Kaya Beserler beş yıldır sektörde çalışmaktadır. Edmonton, Walthamstow, Haringey ve Tottenham bölgelerinde emlak müdürü olarak görev almıştı. Leasing endüstrisinde birkaç yıl boyunca lettings mümessillik olarak çalıştıktan sonra kısa bir süre sonra müdür olarak atanmıştı. Kaya Beserler şimdi ARLA nitelikli emlak temsilcisi. Çok kısa bir zaman dilimi içinde mülk edinme ve evinizin maksimum oranını elde etmenizi sağlayabilir. Beserler, kiralama sektöründeki tüm yasa ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi, bu yüzden ev sahiplerine her zaman doğru yolu gösterecektir. Relocation Homes, 49 Moxon Street, EN5 5TS adresinde bulunuyor. Çalışma saatleri Pazartesi – Cuma saat 9.30 – 17.30, Cumartesi 10.00 – 15.00 olmakla beraber aynı zamanda 01992679999, 07881881558 numaralardan veya mail adresinden info@relocationhomes.co.uk ulaşım sağlanabilir.