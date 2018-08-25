Eski modeller tekrar moda!

İngiltere merkezli The Independent haber sitesi, geçen yıl dünya genelinde "sadece arama yapabilen", eski model cep telefonlarının satışlarında yüzde 5 artış olduğunu yazdı.

1 saat önce
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İngiltere merkezli The Independent haber sitesi, geçen yıl dünya genelinde “sadece arama yapabilen”, eski model cep telefonlarının satışlarında yüzde 5 artış olduğunu yazdı. Habere göre, aynı dönemde akıllı telefon satışlarındaki artış sadece yüzde 2 oldu.

The Independent, satışlardaki artışa gerekçe olarak “İnsanlar bağlantılarını koparmaya ve daha huzurlu olmaya çalışıyor”yorumunda bulundu.

Haberde, insanlarda teknolojiden kaçınmaya yönelik bir eğilim bulunduğu ifade edilirken, gazeteye konuşan “dijital detoks uzmanı” Tanya Goodin“Bu sonuca şaşırmadım. Yazılım şirketleri göz bebeklerimizi ekranlara yapıştırmak için ellerinden geleni yaparken, biz yavaş yavaş akıllı telefonları kapatmanın buna bir ara vermek anlamına geleceğini anlıyoruz” yorumunda bulundu.

İngiltere’de Oxfam tarafından yapılan araştırmada, insanların yüzde 78’inin akıllı telefonları olmadan bir hayatı hayal bile edemediği ortaya çıkmıştı. (HABER7.COM)

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