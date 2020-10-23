Devler Ligi’nde geçen hafta böyle geçti
İtalyan devi Juventus, Dynamo Kiev deplasmanına çıktı.
Sakatlanan Chiellini’nin yerine 19’da Merih oyuna dahil oldu ve kusursuz bir performans sergiledi. Torino ekibi 46 ve 84’te Morata’nın attığı gollerle Devler Ligi’ne 3 puanla başladı. Geçtiğimiz sezon Kupa 1’de mutlu sona ulaşan Bayern Münih, Atletico Madrid’i
28 ve 72’de Coman, 41’de Goretzka ve 66’da Tolisso’nun golleriyle 4-0 yendi.
Real 34 yıl sonra kaybetti
Real Madrid, Kovid-19 nedeniyle 10 futbolcusunu getiremeyen Ukrayna ekibi Shakhtar’a evinde 3-2 kaybeti. Real 34 yıl sonra Avrupa’da üst üste 3 maçında yenildi.
Başakşehir ile aynı grupta yer alan turnuvanın son finalisti PSG ise açılış maçında sahasında Manchester United’a 2-1 mağlup oldu. Martial topu kendi kalesine gönderirken, Fernandes ve 87’de Rashford’un golleri galibiyeti getirdi. İnter-Mönchengladbach maçında ise ilginç bir an yaşandı.
Kimliği yanında olmayan Alman ekibinin yıldızı Thuram, stada girmek için telefonunu açıp google’dan yardım aldı ve kendisini bu şekilde tanıttı.