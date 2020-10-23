Devler Ligi’nde geçen hafta böyle geçti

4 hours önce
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İtalyan devi Juventus, Dynamo Kiev deplasmanına çıktı.

Sakatlanan Chiellini’nin yerine 19’da Merih oyuna dahil oldu ve kusursuz bir performans sergiledi. Torino ekibi 46 ve 84’te Morata’nın attığı gollerle Devler Ligi’ne 3 puanla başladı. Geçtiğimiz sezon Kupa 1’de mutlu sona ulaşan Bayern Münih, Atletico Madrid’i

28 ve 72’de Coman, 41’de Goretzka ve 66’da Tolisso’nun golleriyle 4-0 yendi.

Real 34 yıl sonra kaybetti

Real Madrid, Kovid-19 nedeniyle 10 futbolcusunu getiremeyen Ukrayna ekibi Shakhtar’a evinde 3-2 kaybeti. Real 34 yıl sonra Avrupa’da üst üste 3 maçında yenildi.

Başakşehir ile aynı grupta yer alan turnuvanın son finalisti PSG ise açılış maçında sahasında Manchester United’a 2-1 mağlup oldu. Martial topu kendi kalesine gönderirken, Fernandes ve 87’de Rashford’un golleri galibiyeti getirdi. İnter-Mönchengladbach maçında ise ilginç bir an yaşandı.

Kimliği yanında olmayan Alman ekibinin yıldızı Thuram, stada girmek için telefonunu açıp google’dan yardım aldı ve kendisini bu şekilde tanıttı.

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