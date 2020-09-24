Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo’da

7 hours önce
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Dünyanın en zengin futbolcusu ve Brunei Kralı Jefri Bolkiah’un oğlu olan Faiq Bolkiah (22) Leicester City altyapısından Portekiz Ligi ekibi Maritimo’ya transfer oldu.

Dünyanın en zengin futbolcusu olan Faiq Bolkiah, Leicester City altyapısından Portekiz Ligi ekibi Maritimo’ya transfer oldu. Futbolcunun zenginliğinin ise babadan geliyor.  Brunei Kralı Jefri Bolkiah’un oğlu ve Brunei prensi Hassanal Bolkiah’ın yeğeni olan Faiq Bolkiah kariyerinde hiçbir profesyonel maçta oynamadan yeni bir takıma imza atarak dikkat çekti. Los Angeles’ta doğan Faiq Bolkiah, Southampton alt yapısında futbola başlamış ardından da İngiliz futbol kulübü devi Chelsea alt yapısında forma giymişti.

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