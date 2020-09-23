Maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Estonya Ligi'nde eşine az rastlanır bir durum yaşandı. FCI Levadia Tallinn ile Nomme Kalju arasında oynanan konuk ekip oyuncusu Lauri Suup, maçta daha ayağına top değmeden henüz 13. saniyede kenara alınarak futbol tarihine geçti.

Estonya Premier Lig’de FCI Levadia Tallinn ile Nomme Kalju arasında oynanan mücadele futbol tarihinin en hızlı oyuncu değişikliklerinden birine sahne oldu.

Kalju takımında sahaya ilk 11’de çıkan 16 yaşındaki futbolcu Lauri Suup başlama düdüğünden sadece 13 saniye sonra oyundan çıkarıldı.

Santranın hemen ardından kaleci Henri Perk kendisine gelen topu taca vurdu. Bu sırada kenarda oyuna girmek için bekleyen 22 yaşındaki Ukraynalı Vladislav Khomutov tabelada numarası yanan Lauri Suup’un yerine oyuna girdi.

EKSİKLER NEDENİYLE KADROYA DAHİL EDİLMİŞTİ

Topa ayağı değmeden kenara gelen Lauri Suup aslında alt yaş kategori oyuncusuydu. Ancak takımdaki koronavirüs salgını nedeniyle bir çok as futbolcu kendisini izole ettiği için eksikler nedeniyle kadroya dahil edilmişti.