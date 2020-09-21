Gareth Bale, yeniden Tottenham’da

11 hours önce
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Gareth Bale transferini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Real Madrid’de bir süredir kadro dışı olan 31 yaşındaki kanat oyuncusu için Tottenham dedikoduları vardı. Tottenham Menajeri Jose Mourinho’nun takımda görmek istediği Gareth Bale, La Liga ekibinden 1 yıllığına kiralandı. Gallerli oyuncu 7 sezonun ardından eski takımına geri döndü.

Gareth Bale, 2013-2014 sezonunun başında Tottenham’dan Real Madrid’e 101 milyon euro rekor bonservis ücreti ile transfer olmuştu. Reuters’ın verdiği habere göre Tottenham, Bale için Real Madrid’e kiralama ücreti olarak 20 Milyon Sterlin ödeyecek.

Real Madrid kariyerinde 251 maçta 105 gol atan Bale, 2 La Liga, 1 Copa del Rey, 4 Şampiyonlar Ligi ve 2 de UEFA Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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