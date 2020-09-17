Tottenham, Real Madrid’den Gareth Bale’ı kiraladı

9 mins önce
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İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Real Madrid’den eski futbolcusu Gareth Bale’i kiraladığını açıkladı. Galli yıldızın 15 milyon euro maaş alacağı öğrenildi.

Tottenham, Real Madrid’in Galli yıldız futbolcusu Gareth Bale’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

7 yıl aradan sonra yeniden İngiltere Premier Lig’in yolunu tutan 31 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibinden 15 milyon euro maaş alacağı öğrenildi.

Gareth Bale, 2013 yılında 101 milyon euroluk dönemin rekor bonservis bedeli karşılığında İspanyol devi Real Madrid’e transfer olmuştu.

ESKİ TAKIMINA GERİ DÖNDÜ

Galli futbolcu, daha önce 2007-2013 yılları arasında 6 sezon boyunca Tottenham forması giymişti.

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