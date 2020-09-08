Kriz sona erdi, Lionel Messi Barcelona’da ilk antrenmanına çıktı

3 hours önce
0 90 Bir dakikadan az

2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklarına geçen hafta başlayan Barcelona’da antrenmanlara katılmayan Messi, bugün tesislere en erken gelen futbolcu oldu. Antremandan yaklaşık 1,5 saat önce Sant Joan Despi Spor Tesisleri’ne gelen Messi, Barcelona’nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman yönetiminde ilk antrenmana çıktı.

Messi’nin La Liga protokolü gereği ilk olarak Kovid-19 PCR testinden geçtiği belirtildi.

33 yaşındaki yıldız futbolcu, 16 yıldır formasını giydiği Barcelona’dan 25 Ağustos’ta ayrılmak istediğini duyurmuş ancak kulüp yönetiminin 700 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeme şartı koymasından dolayı sözleşmesinin sona ereceği 30 Haziran 2021’e kadar takımda kalmaya karar vermişti.

 

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

4 days önce
346

Lionel Messi Barcelona’da kalıyor

6 days önce
1,527

Lionel Messi Manchester City’nin teklifini kabul etti

1 week önce
354

Barcelona’da Messi’nin ardından şimdi de Luis Suarez krizi yaşanıyor

2 weeks önce
189

Lionel Messi’nin Barcelona’dan bedelsiz ayrılabileceği gündemde

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.