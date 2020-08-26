Yavruvatan’a yeni sponsor

TTFF 2’inci lig takımlarından Yavruvatan Spor Kulübü yeni bir sponsor desteği aldı.

Edmonton bölgesinde bulunan Edmonton Plumbing Supplies LTD direktörü Mustafa Keleş, Yavruvata Spor Kulübü’nün bu yılki sponsorluğunu üstlendi.

Yavruvatan Spor Kulübü yönetim üyesi Ümit Çıkıkçıoğlu Londra Gazeteye açıklamalarda bulundu.

“Tüm dünyayı ve futbol camiasını olumsuz etkileyen pandamı sonrası liglerimiz tedbirli bir şekilde başladı. Yeni döneme çok iyi hazırlandık. Güzel bir sezon olmasını diliyorum ve takıma destek vererek sponsor olan Edmonton Plumbing Supplies LTD direktörü Mustafa Keleş’e çok teşekkür ediyorum. Kendisi sporcu dostu bir işadamıdır.”