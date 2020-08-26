Yavruvatan’a yeni sponsor

5 hours önce
0 115 Bir dakikadan az
Ümit Çıkıkçıoğlu ve Mustafa Keleş

TTFF 2’inci lig takımlarından Yavruvatan Spor Kulübü yeni bir sponsor desteği aldı.

Edmonton bölgesinde bulunan Edmonton Plumbing Supplies LTD direktörü Mustafa Keleş, Yavruvata Spor Kulübü’nün bu yılki sponsorluğunu üstlendi.

Yavruvatan Spor Kulübü yönetim üyesi Ümit Çıkıkçıoğlu Londra Gazeteye açıklamalarda bulundu.

“Tüm dünyayı ve futbol camiasını olumsuz etkileyen pandamı sonrası liglerimiz tedbirli bir şekilde başladı. Yeni döneme çok iyi hazırlandık. Güzel bir sezon olmasını diliyorum ve takıma destek vererek sponsor olan Edmonton Plumbing Supplies LTD direktörü Mustafa Keleş’e çok teşekkür ediyorum. Kendisi sporcu dostu bir işadamıdır.”

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

3 weeks önce
136

TTFF’den, Karlıovalı depremzede ailelere destek

4 weeks önce
87

TTFF Başkanı Ercen, İstanbul’da bir dizi temas gerçekleştirdi

20 July 2020
30

TTFF’s recently elected committee members visit TRNC London Representative

8 July 2020
99

TTFF’nin yeni yönetim kurulu belirlendi

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.