Alper Potuk, resmen Fenerbahçe’den ayrıldı

5 hours önce
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Fenerbahçe, 2013’ten bu yana takımda yer alan milli futbolcu Alper Potuk ile yollarını ayırdı. Yapılan resmi açıklamada tarafların sözleşmeyi karşılıklı olarak feshettiği belirtildi.

Sarı lacivertli ekibin resmi açıklaması şu şekilde: “2013 yılından itibaren formamızı giyen Futbol A Takımımızın oyuncusu Alper Potuk ile yollarımız ayrılmıştır. 30 Haziran 2022’ye kadar sözleşmesi devam oyuncumuzla görüşmeler neticesinde sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Alper Potuk’a Kulübümüze geldiği günden bu yana takımımıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz.”

BU SEZON 8 MAÇA ÇIKTI

Kariyerine Eskişehirspor’da başlayıp son 7 yıl içerisinde çubuklu formayı sırtına geçiren Alper, bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda toplam 8 maça çıktı.

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