Mesut Özil’den flaş transfer açıklaması

2 hours önce
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Arsenal menajeri Arteta, Haziran ayından beri Mesut’a forma şansı vermemiş, “Futbolun doğal nedenleri” yüzünden bu kararı aldığını söylemişti.

Sözleşmesiyle ilgili İngiliz basınına konuşan Mesut Özil, ‘Bu kulüp için sahip olduğum her şeyi vereceğim.Bu tür durumlar beni asla kırmaz, sadece beni daha güçlü kılar. Geçmişte takıma geri dönebileceğimi gösterdim ve tekrar göstereceğim.’ ifadelerini kullanarak sözleşmesinin bitime kadar kulüpte kalacağının sinyallerini verdi.

Arsenal’e 2013 yılında Real Madrid’den 42.4 milyon sterlinlik transfer ücreti ile katılan Özil, Unai Emery döneminde gözden düşmüştü.

Mesut Özil, Arsenal’den haftalık 350 bin pound kazanıyor.

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