Willian, Chelsea’den ayrıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nin Brezilyalı yıldızı Willian, takımdan ayrıldı.

Kontratının sonuna gelen 32 yaşındaki oyuncu, 2013’ün yaz transfer döneminde Rus ekibi Anji Mahaçkale’den 35.5 milyon Euro karşılığında Chelsea’ye transfer olmuştu.

Yeni sözleşme talebinin zorlayıcı nitelikte olması nedeniyle Willian, Chelsea veya başka bir kulüp ile henüz bir anlaşma sağlayamadı. Brezilyalı oyuncu ile İngiltere’den Arsenal ve Tottenham’ın ilgilendiği belirtilmekteydi.

A OPEN LETTER TO THE FANS OF @ChelseaFC pic.twitter.com/ZUUEfwnx5d

— Willian (@willianborges88) August 9, 2020