Willian, Chelsea’den ayrıldı

2 hours önce
0 49 Bir dakikadan az

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nin Brezilyalı yıldızı Willian, takımdan ayrıldı.

Kontratının sonuna gelen 32 yaşındaki oyuncu, 2013’ün yaz transfer döneminde Rus ekibi Anji Mahaçkale’den 35.5 milyon Euro karşılığında Chelsea’ye transfer olmuştu.

Yeni sözleşme talebinin zorlayıcı nitelikte olması nedeniyle Willian, Chelsea veya başka bir kulüp ile henüz bir anlaşma sağlayamadı. Brezilyalı oyuncu ile İngiltere’den Arsenal ve Tottenham’ın ilgilendiği belirtilmekteydi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

3 days önce
156

Premier Lig: Yeni sezonda oyuncu değişikliği hakkı 3 olacak

1 week önce
58

Community Shield finali 29 Ağustos’ta oynanacak

1 week önce
84

Newcastle United’ı satın almaktan vazgeçtiler

2 weeks önce
341

“İngiltere kadın milli futbol takımında ilk Kıbrıslı Türk olmak istiyorum”

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.