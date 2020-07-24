TTFF liglerin başlama tarihini açıkladı

Türk Toplum Futbol Federasyonu, LFA ile yaptığı istişare ardından TTFF Liglerin 13 Eylül 2020’de başlayacağını açıkladı.

Londra Gazete’ye konuşan Türk Toplum Futbol Federasyonu Osman Ercen, 21 Temmuz Salı akşamı gerçekleşen toplantıda, liglerin 13 Eylül’de başlayacağını belirtti.

TTFF Salı akşamı yaptığı toplantı da, liglerin isimlerini değiştirdi ve liglerle ile ilgili kararlar aldı.

Yeni dönemde TTFF 1.Lig Priemier lig ve 2.Lig Champions lig olarak değiştirildi.

TTFF Başkanı Osman Ercen, veteranlar ve gençler ligin Eylül’de başlayacağını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Veteranlar ligi Eylül’ün ilk haftası başlayacak, Veteranlar ligi sorumlusu ise Veteran Sekreteri Kemal Soyer, katılmak isteyen takımların bizlere müracaat etmesi yeterlidir. Öte yandan, gençler ligimiz ’de Eylül’de başlayacak, gençler ligi sorumlusu Asbaşkanımız İrfan Davulcular. Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen liglerin şimdilik belirtiğimiz tarihlerde başlatılmasına karar alındı. Bu değerli iki ligimiz çok değerli yöneticilerimize emanet olacak, TTFF olarak en iyi hizmeti sunmak için elimizden geleni yapacağız.”

Salı akşamı düzenlenen toplantının ardından kulüp temsilcileri ile mangal buluşması düzenleyen TTFF Başkanı ve yönetimi, yeni dönemde birlik, beraberliğin ve hoşgörünün bir arada olacağını vurguladı.

Veteranlar ligine başvuru yapmak isteyen takımlar:

(45 yaş ve 35 yaş üzeri)

Veteran Sekreteri Kemal Soyer – 07572502141

TTFF Başkanı Osman Ercen – 07737597570

Gençleri ligi için müracaat veya daha fazla bilgi:

TTFF Asbaşkan İrfan Davulcular

TTFF Başkanı Osman Ercen – 07737597570

Mail: ttff14@gmail.com