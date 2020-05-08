İngiltere Futbol Federasyonu bütçesinde 75 milyon sterlinlik kesinti

3 days önce
0 184 Bir dakikadan az

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle federasyon bütçesinde 75 milyon sterlin kesinti yapacaklarını belirtti.

Clarke, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, ülkede futbolu yeniden başlatmak için çalıştıklarını kaydederek, “Gelecek haftalarda hepimiz futbol izlemek istiyoruz ancak önceliğimiz toplum sağlığı. Bu konuda hükümetin tavsiyeleriyle hareket etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Farklı senaryolar üzerinde durduklarını ifade eden Clarke, yakın zamanda statlara seyirci alınmasının öngörülmediğini aktardı.

Finansal olarak da zorluk yaşadıklarını dile getiren Clarke, “Yönetim kurulumuz yıllık bütçede 75 milyon sterlin kesinti yapılması için anlaştı. En kötü senaryoya göre gelecek dört yılda oluşabilecek 300 milyon sterlinlik bütçe açığını dengelemek için bu gerekliydi.” değerlendirmesinde bulundu.

Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

8 hours önce
118

İskoçya özerk yönetimi Başbakanı Sturgeon: Kısıtlamalara uymaya devam edin

8 hours önce
444

Almanya’da kısıtlamaların hafifletilmesinin ardından vaka sayısında artış tespit edildi

9 hours önce
580

Boris Johnson: ‘First careful steps to modify measures’ for lockdown

11 hours önce
6,152

Başbakan Boris Johnson hafifletilen karantina uygulamalarını açıkladı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.