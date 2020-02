UEFA’dan Şampiyonlar Ligi’ne “İstanbul” temalı top

UEFA, İstanbul’da düzenlenecek olan 2020 Şampiyonlar Ligi Finali’nde kullanılacak olan topu resmi internet

Road to Istanbul 🇹🇷

Introducing the official 2019/20 #UCLfinal match ball by @adidasfootball! ⚽️ pic.twitter.com/iUbpHFr0Xq

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 18, 2020