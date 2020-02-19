UEFA’dan Şampiyonlar Ligi’ne “İstanbul” temalı top

3 hours önce
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UEFA, İstanbul’da düzenlenecek olan 2020 Şampiyonlar Ligi Finali’nde kullanılacak olan topu resmi internet

 


 

Almanya merkezli spor markası adidas tarafından üretilen top, İstanbul’dan esinlenerek tasarlandı. İlhamını doğu ve batının birleştiği ev sahibi şehirden alan tasarım, Avrupa ve Asya’yı bir köprüyle birleştiren İstanbul haritasını sanatsal bir çizimle yansıtıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ünlü yıldızlarını da vurgulayan meşin yuvarlak, İstanbul’un derin sanat kültürüne dikkati çekiyor.

Bu sanatsallık, yerleştirilen beyaz yıldızlarla ve kontrast yaratan şehir haritası çizimiyle anlatılıyor.

Tasarımın merkezinde İstanbul Boğazı yer alıyor. “İstanbul 20” üzerindeki mor renk paleti ise doğudan batıya Boğaz’ın üzerinde batan güneşin tonlarından esinlenerek üretildi.

Son teknolojik gelişmelere göre üretilen top, yüksek performanslı yapısıyla öne çıkıyor. Dikişsiz dış yapıya sahip “İstanbul 20”, panelleriyle güvenli bir kavrama hissine ve tam kontrole olanak sağlıyor.

 

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Fotoğraf: uefa.com

 

UEFA’nın resmi sitesinden yayımlanan fotoğraflarda final topunun, şampiyonluğa ulaşan takımın müzesine götüreceği kupayla birlikte Atatürk Olimpiyat Stadı ve Haliç’te çekilmiş görselleri bulunuyor.

 

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