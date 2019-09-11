Londra Masterleri özel davetle Türkiye ve Kıbrıs’a gidiyor

Toplumumuzun futbol masterleri olarak tanınan Londra Türk Masterleri ekibi, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Geçen sezonu başarılı bir şekilde tamamlayan ekip bu sezonda da adından sıkça bahsettirecek. Yeni sezon çalışmaları kapsamında hazırlıklarına devam eden ekibe hem Türkiye’den hem de Kuzey Kıbrıs’tan özel müsabaka teklifleri geldi.

9 Kasımda Türkiye’de 40 yaş üstü Türkiye masterleriyle maç oymayan davet edilen ekip, İstanbul’da gerçekleşecek mücadelenin ardından Kuzey Kıbrıs’a geçecek. 12-13 Kasımda KKTC Meclisinin davetlisi olarak Kıbrıs’ta olacak ekip, burada özel maçlar yapacak.

Londra Türk Masterleri sezon öncesi Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta yapacağı özel maçların ardından 17 Kasımda Londra’ya dönecek.