Okan Baysan KKTC bayrağını dalgalandırmaya devam ediyor

DÜNYANIN en büyük yarı maratonu olarak adlandırılan Great North Run koşusu bu yıl da 8 Eylül 2019 Pazar günü, Newcastle şehrinde, Simplyhealth ana sponsorluğunda ve mükemmel bir organizasyonla 39uncu kez gerçekleştirildi. Yaklaşık 58 bin koşucunun katıldığı bu yarış, çok güzel hava şartlarında ve parkur boyunca destek veren 200 bin kişiyle başarılı bir şekilde icra edildi.

Önemli koşuda KKTC’nin gururu Okan Baysan da yerini alarak, ülkesini temsil etti.

İngiltere ve dünyanın her yerinden katılımcıların yer aldığı bu uluslararası yarışta erkeklerde Sır Mo Farah 59:07’lik derecesiyle birinci olurken bayanlarda da 1:04:28’lik derecesiyle Kenyalı atlet Brigid Kosgei 2014’deki rekoru kırarak birinciliği elde etti.

Yarışmanın ardından bir açıklama yapan Baysan, şunları söyledi:

“Her zamanki gibi Kıbrıslı Türk kimliğimle katıldığım bu yarı maratonda, 21 kilometreyi 5153uncu sırada ve toplam koşucular arasında ilk 9% içinde tamamlayarak bu parkurdaki en iyi şahsi derecemi elde ettim. Ülkemizi böyle büyük bir organizasyona dahil etmekle büyük gurur duydum ve hem koşucular hem de destek veren binlerce kişi arasında farkındalık yarattığıma inanıyorum.

Önümüzdeki dört hafta içinde 3 farklı yarı maratonda daha yer alarak bu yılki koşu sezonunu kapatmayı planlamaktayım ve böylece Londra’nın merkezinde başlayan 2019 koşu programım Strazburg, Newcastle, Winsdor, Cardiff ve son olarak da İspanya’nın Bilbao şehrindeki gece yarı maratonu ile son bulacaktır.”