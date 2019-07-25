Pique’den Trabzonspor’a yeni mesaj

6 hours önce
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Trabzonspor’un gri formasının tanıtım filmini alkış emojisiyle paylaşan Barcelonalı Gerard Pique’den yeni mesaj geldi.

Barcelona’nın savunma oyuncusu Gerard Pique ile Trabzonspor’un sosyal medya üzerinden iletişimi devam ediyor.

Pique, Trabzonspor’un üçüncü forması için yapılan tanıtım filmini beğendiğini ifade edip, videoyu alıntılayıp, alkış emojisi ile tweetlemişti. Bunun üzerine Trabzonspor’dan “Teşekkürler Pique! Gri formamızdan sana ve değerli ailene göndereceğiz. Bordo-mavi Trabzonspor’dan, bordo-mavi Barcelona’ya sevgiler” paylaşımı yapılmıştı.

​PIQUE’DEN YENİ MESAJ

Trabzonspor’un bu mesajına Gerard Pique’den yanıt geldi. Yıldız oyuncu, Türkçe paylaşımında “Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

BARCELONA DA PAYLAŞIMDA BULUNDU

Barcelona ise resmi hesabından Pique’nin paylaşımını alıntıladı ve “Bir blaugrana(bordo-mavi) kulübünden diğerine” şeklinde tweet attı.

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