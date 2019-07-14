Dünya devinden Hudson-Odoi için yeni teklif

Alman devi Bayern Münih, Chelsea’nin genç yıldızı Callum Hudson-Odoi ısrarını sürdürüyor.

Arjen Robben ve Franck Ribery’nin ayrılıkları sonrası transfere hız veren Bayern Münih de listenin ilk sırasında Callum Hudson-Odoi var…

Devre arası transfer döneminde de Ododi’yi transfer etmek isteyen ancak yaptığı 35 milyon Pound’luk teklif Chelsea yönetimi tarafından reddedilen Bavyera ekibi bu kez 45 milyon Pound’luk bir bonservis bedeli ile Londra ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Chelsea’nin yeni menajeri Frank Lampard ise genç oyuncuyu takımdan göndermek istemiyor.

Odoi geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla toplamda 29 karşılaşmaya çıkarken 6 gol ve 5 asiste imza attı.