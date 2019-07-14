E-scooter ile kaza yapan genç kadın öldü

İngiltere’de yüz binlerce takipçisi olan bir Youtube ve Instagram fenomeni kullandığı elektrikli scooter ile kaza yaptı. Genç kadın kazada yaşamını yitirdi.

Londra’da yaşayan ve YouTube üzerinde çektiği videolar ile 350 bini aşkın takipçisi olan ve bununla birlikte Instagram’da da bir hayli aktif olan sosyal medya fenomeni Emily Hartridge önceki gün korkunç bir kaza sonucunda yaşamını yitirdi.

Spor ve seyahat videolarıyla tanınan Emily’nin yaşamını yitirdiği sosyal medya üzerinden açıklandı.

Özellikle spor ve seyahat videolarıyla şöhrete kavuşan 36 yaşındaki internet fenomeninin Londra’nın güneybatısındaki Queen’s Circus bölgesinde kaza yaptığı açıklandı.

Son dönemde yaygınlaşan elektrikli scooter trendi, genç sosyal medya fenomeninin sonu oldu.

Bir kamyonete çarpan ve olay yerinde can veren Hartridge’in ölüm sebebi hakkında bir açıklama yapılmazken, kaza sonrasında başlatılan soruşturma sonrasında kimsenin gözaltına alınmadığı belirtildi.