“Mehmet Şimşek yeniden kabineye girecek”

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir süreden beri partiden uzaklaşan isimlerle bir araya gelmeye başladı.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan’ın haberine göre Erdoğan’ın önceki gün, siyaseti bıraktıktan sonra İngiltere’de danışmanlık yapmaya başlayan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le bir araya geldiği öğrenildi.

Şimşek’in, Ali Babacan’ın başkanlığını yaptığı yeni harekete yakın olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Erdoğan-Şimşek görüşmesinin iki saat sürdüğü belirtiliyor.

ARACILARIN TALEBİ ÜZERİNE

Siyaseti bıraktıktan sonra İngiltere’de danışmanlık görevi üstlenen ve sık sık Londra’da kalan Mehmet Şimşek konusunda önce temas sağlandı. Yaptığı sözleşme gereği, bir yıl boyunca danışmanlık işi dışında hiçbir görevi kabul edemeyen Şimşek’in aracıların talebi üzerine, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir araya geldiği öğrenildi. Önceki gün partinin genel merkezinde gerçekleşen görüşmenin iki saat sürdüğü öğrenildi.

ERDOĞAN DANIŞMANLIK TEKLİF ETTİ

Erdoğan’ın ekonomiye ilişkin çalışmalarını parti içinde sürdürmesi ve gerekirse danışman olarak kendisinden yararlanılabileceğini dile getirdiği öne sürüldü. Şimşek’in, ekonomideki gelişmelerle ilgili görüşlerini dile getirdiği ancak şimdilik siyasi bir görev üstlenmekten yana olmadığını ifade ettiği belirtildi.

MESAFELİ YAKLAŞIM

Şimşek’in ailesinin Ankara’da olması nedeniyle İngiltere-Ankara arasında sürekli seyahat halinde olduğu biliniyor. Şimşek’in geçtiğimiz süreçte Ali Babacan ve ekibiyle de bir kaç kez bir araya geldiği biliniyor. Babacan’ın geçmişte yakın çalıştığı Şimşek’i yeni harekete davet ettiği, kendisinin de üstlendiği uluslararası danışmanlık görevi nedeniyle önümüzdeki bir yıl boyunca hiçbir siyasi görev üstlenemeyeceğini dile getirdiği belirtiliyor.