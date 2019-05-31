İngiltere’den Afrika’ya uzanan bir Türkün başarı hikâyesi İngiltere’de yaşayan Türk toplumunun yakından tanıdığı bir futbol koçu olan Hasan Oktay, yıllardır gösterdiği başarılara Kenya’dan bir yenisini daha ekledi.

Uzun yıllardır İngiltere’de farklı takımlara koçluk yapan Hasan Oktay, 2018-2019 sezonunda koçluk yaptığı Gor Mahia takımı Kenya Premier Lig’inde şampiyonluğa adını yazırdı. Yıllardır farklı takımlara büyük başarılar kazandıran Oktay, Kenya Premier Lig’de oynayan Gor Mohia takımını listenin alt sıralarından alarak sezonun bitmesine üç maç kala şampiyon yaptı. Police FC, Banbury FC, Walthamforest FC UK, Norwich, West Ham United, Watford FC, Braintree Town UK, gibi birçok takıma koçluk ve teknik direktörlük yapan Oktay, UEFA ‘A’ futbol koçluğu ile 25 yıldır futbol takımlarına başarılar kazandırmaya devam ediyor.

Türkiye’deki bazı futbol kulüplerinden çeşitli teklifler alan Oktay, önümüzdeki dönemlerde Türkiye’deki kulüplere başarılar kazandırmak istediğini belirtiyor. Londra’da uzun 20 senelik dilim içerisinde futbola üç kuşak yetiştiren Enver Kalkan, Oktay ile birlikte çalıştıklarını ve Oktay için Türkiye’deki kulüplerle olan iletişime devam ettiklerini aktardı. Kalkan, Oktay’ın başarılarla dolu bir hikayesi olduğunu ve geçirdikleri sezonda Kenya’daki başarısı ile İngiltere’de yaşayan Türk toplumunu gururlandırdığını söyledi.