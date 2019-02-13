Yeni Boğaziçi hızını alamıyor

Geçen hafta Pazar günü New River Sports’ta Gaziantep ile karşıkarşıya gelen Yeni Boğaziçi, geçen haftalarda elde ettiği galibiyetlere bir yenisini daha ekledi.

4 saat önce
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Yeni Boğaziçi bu sezondaki başarıları gündemde kalmayı başarıyor. Gaziantep ile olan karşılaşmasında ilk yarı 2 gol atarak oyunu 2 – 0  önde bitirdi. Liderliği elinde tutmaya çalişan Yeni Boğaziçi oyuncuları oyuna kuruduğu hakimiyet ile sahadan galip ayrılmayı başardı. Gaziantep ikinci yarıda hanesine sadece bir gol yazdırabildi. Yeni Boğaziçi maçı 3–1 bitirerek liderliği kimseye kaptırmadı.

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