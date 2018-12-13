Bush Hill Rangers dört köşe: 4-0

Herts Senior Football League Birinci Küme’de Bush Hill Rangers, haftayı üç puanla geride bıraktı.

2 saat önce
0 38 Bir dakikadan az

Herts Senior Football League Birinci Küme’de Bush Hill Rangers, haftayı üç puanla geride bıraktı.

Rakip sahada Cockfosters’la karşılaşan Bush Hill Rangers sahadan 4-0’lık skorla ayrıldı. Maçın başlarında ev sahibi takımın bir şutu direkten döndü. Temsilcimiz buna golle karşılık verdi. Claudio dakika 29’da durumu 1-0 yaptı. Dakika 40’da Necati, dakika 45’te yine Claudio birer gol daha atınca ilk 45 dakika 3-0 sonuçlandı.

Son bölümde rahat oynayan Bush Hill Rangers, dakika 69’da Necati ile dördüncü saysını bularak sahadan 4-0 galip ayrıldı.

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