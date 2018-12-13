Bush Hill Rangers dört köşe: 4-0 Herts Senior Football League Birinci Küme’de Bush Hill Rangers, haftayı üç puanla geride bıraktı.

Herts Senior Football League Birinci Küme’de Bush Hill Rangers, haftayı üç puanla geride bıraktı.

Rakip sahada Cockfosters’la karşılaşan Bush Hill Rangers sahadan 4-0’lık skorla ayrıldı. Maçın başlarında ev sahibi takımın bir şutu direkten döndü. Temsilcimiz buna golle karşılık verdi. Claudio dakika 29’da durumu 1-0 yaptı. Dakika 40’da Necati, dakika 45’te yine Claudio birer gol daha atınca ilk 45 dakika 3-0 sonuçlandı.

Son bölümde rahat oynayan Bush Hill Rangers, dakika 69’da Necati ile dördüncü saysını bularak sahadan 4-0 galip ayrıldı.